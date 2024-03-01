Шольц рассказал, почему не хочет отправлять Taurus Украине Шольц: ракеты Taurus при неправильном использовании могут попасть по Москве

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Олаф Шольц и Владимир Зеленский

Берлин воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, поскольку они могут поражать цели в Москве, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это вооружение требует контроля, передает пресс-служба политика.

Глава правительства отметил, что для применения ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, однако это исключено.

У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве, — пояснил Шольц.

Ранее он также подчеркнул, что Германия не станет поставлять Украине ракеты Taurus. Передача Киеву данных систем повышает риски Берлина быть втянутым в конфликт, а это недопустимо. Кроме того, для наведения Taurus требуются немецкие специалисты, однако Германия продолжает придерживаться принципа неприсутствия немецких солдат на Украине. Поэтому, резюмировал Шольц, поставки данных систем Киеву не стоят на повестке дня.

Нижняя палата немецкого парламента до этого проголосовала большинством голосов против резолюции оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая прямо призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, в документе звучал призыв к кабмину ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.