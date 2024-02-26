Шольц объяснил, почему Украине не стоит ждать ракеты Taurus Шольц: ФРГ не поставит ракеты Taurus Украине из-за риска вовлечения в конфликт

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Германия не станет поставлять Украине ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, которые приводит РИА Новости, передача Киеву данных систем повышает риски Берлина быть втянутым в конфликт.

Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система, — заявил Шольц.

Он отметил, что для наведения Taurus требуются немецкие специалисты, однако Германия продолжает придерживаться принципа неприсутствия немецких солдат на Украине. Шольц подчеркнул, что поставки данных систем Киеву не стоят на повестке дня.

Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне, — добавил канцлер.

Нижняя палата немецкого парламента ранее проголосовала большинством голосов против резолюции оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая прямо призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Кроме того, в документе звучал призыв к кабмину ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.