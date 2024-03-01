После публикации главредом RT Маргаритой Симоньян записей, на которых «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают подрыв Крымского поста, стало интересно, что думает на этот счет глава МИД Германии Анналена Бербок, написала в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Вместе с тем она добавила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.
Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве, — написала Захарова.
Ранее Симоньян сообщила, что к ней попало аудио, на котором высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают, как им разбомбить Крымский мост. По ее словам, кроме атаки на мост, немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».
Ранее Шольц во время диалога с гражданами в Дрездене заявил, что немецкие военные и войска НАТО не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. По его словам, эскалация войны между РФ и Альянсом недопустима.