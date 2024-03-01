Захарова спросила Бербок о планах офицеров ФРГ бомбить Крымский мост Захарова: интересно, что думает Бербок про удары по Крымскому мосту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

После публикации главредом RT Маргаритой Симоньян записей, на которых «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают подрыв Крымского поста, стало интересно, что думает на этот счет глава МИД Германии Анналена Бербок, написала в Telegram-канале представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Вместе с тем она добавила, что у немецкой прессы появился шанс доказать свою независимость и задать вопросы властям ФРГ.

Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы. И у нашей прессы есть актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве, — написала Захарова.

Ранее Симоньян сообщила, что к ней попало аудио, на котором высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждают, как им разбомбить Крымский мост. По ее словам, кроме атаки на мост, немецкие военные упоминают и коллег из США и Британии, «обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно».

Ранее Шольц во время диалога с гражданами в Дрездене заявил, что немецкие военные и войска НАТО не будут отправлены в зону спецоперации на Украине. По его словам, эскалация войны между РФ и Альянсом недопустима.