Умер актер озвучки «Спокойной ночи, малыши!» Актер озвучки «Спокойной ночи, малыши!» Капатов умер в 70 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Советский и российский актер Игорь Капатов, озвучивавший персонажа Мишутки в «Спокойной ночи, малыши!», умер на 71-м году жизни, сообщил во «ВКонтакте» Башкирский государственный театр кукол. Причины смерти артиста не уточняются.

Светлая память об Игоре Альбертовиче Капатове навсегда останется в сердцах тех, кто его знал любил. Коллектив Башкирского государственного театра кукол выражает глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, — сказано в некрологе.

Капатов родился в 1953 году в городе Горький (ныне Нижний Новгород). Фильмография насчитывает 23 работы, в основном эпизодические роли. В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Капатов работал с 2003-го по 2016 год.

Ранее российский актер, известный по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня», Павел Маркин ушел из жизни. Об этом рассказал его коллега Александр Загоскин. По его словам, артист умер еще 4 февраля, однако похороны актера состоялись только 29 февраля. Он не объяснил, почему между днем смерти и церемонией прощания прошел почти месяц, а также не уточнил, по какой причине Маркину потребовалась скорая медицинская помощь.

До этого российский актер, писатель и телеведущий Алексей Митрофанов скончался на 57-м году жизни в городе Русе, расположенном в Болгарии. Мужчина попал в больницу с воспалением легких и проходил лечение, однако его состояние ухудшилось. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.