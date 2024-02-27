Телеведущий Алексей Митрофанов умер в Болгарии Актер и писатель Алексей Митрофанов умер на 57-м году жизни

Фото: vk.com/almitrofanov

Алексей Митрофанов

Актер, писатель и телеведущий Алексей Митрофанов скончался на 57-м году жизни в городе Русе, расположенном в Болгарии, сообщили его друзья на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По их словам, Митрофанов попал в больницу с воспалением легких и проходил лечение, однако его состояние ухудшилось. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.

Просто упал, увезли в больницу. Нашли воспаление легких, лечили. Тромб, — написали они.

Митрофанов широко известен как публицист и москвовед. Он написал 15 книг серии «Прогулки по старой Москве», а также ряд книг, посвященных Тамбову, Владимиру, Калининграду, Ярославлю, Смоленску и Калуге. В период с 2010 по 2015 год Митрофанов работал на телеканале «ТВ Центр», где вел передачу «Хроники московского быта». Кроме того, он являлся гидом и лектором проекта «Москва, которой нет».

В минувшее воскресенье, 25 февраля, скончался актер Эрнст Романов, запомнившийся российским зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Кроме того, он играл в картине «Собака на сене». Отмечается, что Романов был ведущим артистом Русского театра Эстонии, а также выступал на сцене театра имени Ленсовета.