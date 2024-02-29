Умер актер из сериала «Мент в законе» Ушел из жизни актер Павел Маркин

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Российский актер, известный по ролям в сериалах «Мент в законе» и «Моя прекрасная няня», Павел Маркин ушел из жизни, сообщил во «ВКонтакте» его коллега Александр Загоскин. По его словам, артист умер еще 4 февраля, однако похороны актера состоялись только 29 февраля.

Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи. И потом ждал своих похорон до сегодняшнего дня, 29 февраля. Прощай, Павлик...R.I.P, — написал Загоскин.

Он не объяснил, почему между днем смерти и церемонией прощания прошел почти месяц. Загоскин также не уточнил, по какой причине Маркину потребовалась скорая медицинская помощь.

Павел Маркин сыграл более чем в 70 фильмах и сериалах. Зрители знают его по ролям в таких картинах, как «Солдаты», «Реальные пацаны», «Адъютанты любви», «Господа офицеры» и многих других. Маркину было 53 года.

Ранее стало известно, что на 46-м году жизни умер актер и режиссер Павел Жабицкий. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Похороны состоялись 29 февраля. Артист славится своим уникальным творчеством, особенно по достижениям в драматической сфере, среди которых особо выделяется знаменитая постановка 2018 года под названием «Клир», где он сыграл роль ксенофобного жаба.