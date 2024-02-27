Ушел из жизни актер Павел Жабицкий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер и режиссер Павел Жабицкий умер на 46-м году жизни, сообщает портал FilmPolski со ссылкой на семью. Причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Похороны пройдут 29 февраля.

Артист славится своим уникальным творчеством, особенно по достижениям в драматической сфере, среди которых особо выделяется знаменитая постановка 2018 года под названием «Клир», где он сыграл роль ксенофобного жаба.

В его богатой фильмографии можно найти несколько десятков кинокартин и сериалов, где он не только выступал в качестве искусного актера, но также проявлял свои таланты в роли менеджера и помощника режиссеров. Среди них стоит отметить такие творения как «Паршивая овца», «Генетический код», «25 лет невинности», «Геркулес», «Правосудие Агаты» и «Женское царство».

Ранее стало известно о смерти актера, писателя и телеведущего Алексея Митрофанова. Он скончался на 57-м году жизни в городе Русе, расположенном в Болгарии. По словам его близких, Митрофанов попал в больницу с воспалением легких и проходил лечение, однако его состояние ухудшилось. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.