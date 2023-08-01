Что за корабли Черноморского флота были ночью атакованы дронами ВСУ

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корабль «Василий Быков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать тремя безэкипажными катерами корабли Черноморского флота «Сергей Котов» и «Василий Быков» в 340 км юго-западнее Севастополя, заявили в Министерстве обороны России. Какие особенности имеют эти российские военные суда?

По информации МО РФ, патрульные корабли отразили атаку и уничтожили три катера противника. Известно, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря.

Что собой представляет корабль «Сергей Котов»

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» был включен в состав Черноморского флота 30 июля 2022 года.

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля „Сергей Котов“», — говорилось в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.

Корабль поступил в распоряжение соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ.

Скорость судна составляет 30 узлов. В автономном режиме может работать порядка 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение корабля включает 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», а также зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка».

Фото: МО РФ Корабль «Сергей Котов»

Что собой представляет корабль «Василий Быков»

Патрульный корабль проекта 22160 ВМФ России был принят на вооружение в декабре 2018 года. Он оснащен таким же вооружением, как и «Сергей Котов». «Василий Быков» получил 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», а также зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка».

Корабль в рамках СВО в феврале 2022 года принимал участие в боях за остров Змеиный. Российской армии удалось взять остров под контроль, но через некоторое время ВС РФ покинули эту территорию.

Предыдущие попытки ВСУ атаковать корабли ВМФ РФ

Спецслужбы Украины 27 июля пытались совершить теракт на корабле Черноморского флота, который нес высокоточное ракетное вооружение. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего, завербованного Киевом. У мужчины были обнаружены два взрывных устройства общей массой 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Украинская армия также пыталась атаковать корабль «Сергей Котов» безэкипажными катерами 25 июля. Все дроны были уничтожены, никто не пострадал.

В начале июня в Минобороны России сообщили, что шесть беспилотников хотели атаковать корабль «Приазовье» в Черном море. Атаку удалось отразить.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press Корабль «Иван Хурс»

В мае морские дроны ВСУ попытались атаковать корабль «Иван Хурс». Попытка нападения произошла в 140 км северо-восточнее пролива Босфор. В атаке участвовали три беспилотника.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, подобные попытки киевского режима атаковать Россию только приближают неизбежный финал президента Украины Владимира Зеленского.

«Все эти ночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота и отчаянные запуски беспилотников по Москве и Московской области лишь приближают неизбежный финал Зеленского. С этим выводом некоторых западных экспертов нужно согласиться», — заявил Карасин в своем Telegram-канале.

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