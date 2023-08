По информации МО РФ, патрульные корабли отразили атаку и уничтожили три катера противника. Известно, что «Сергей Котов» и «Василий Быков» контролируют судоходство в юго-западной части Черного моря.

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» был включен в состав Черноморского флота 30 июля 2022 года.

«В Новороссийской военно-морской базе (НВМБ) прошли торжественные мероприятия по приему в корабельный состав Черноморского флота нового патрульного корабля „Сергей Котов“», — говорилось в сообщении пресс-службы ЧФ РФ.

Корабль поступил в распоряжение соединения охраны водного района Новороссийской военно-морской базы ЧФ РФ.

Скорость судна составляет 30 узлов. В автономном режиме может работать порядка 60 суток. Экипаж — до 80 человек. Вооружение корабля включает 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», а также зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка».

Патрульный корабль проекта 22160 ВМФ России был принят на вооружение в декабре 2018 года. Он оснащен таким же вооружением, как и «Сергей Котов». «Василий Быков» получил 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», а также зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка».

Корабль в рамках СВО в феврале 2022 года принимал участие в боях за остров Змеиный. Российской армии удалось взять остров под контроль, но через некоторое время ВС РФ покинули эту территорию.

Спецслужбы Украины 27 июля пытались совершить теракт на корабле Черноморского флота, который нес высокоточное ракетное вооружение. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали военнослужащего, завербованного Киевом. У мужчины были обнаружены два взрывных устройства общей массой 1 килограмм в тротиловом эквиваленте.

Украинская армия также пыталась атаковать корабль «Сергей Котов» безэкипажными катерами 25 июля. Все дроны были уничтожены, никто не пострадал.

В начале июня в Минобороны России сообщили, что шесть беспилотников хотели атаковать корабль «Приазовье» в Черном море. Атаку удалось отразить.

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

