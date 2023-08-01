Корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотных катеров ВСУ Минобороны России: корабли Черноморского флота уничтожили атаковавшие их беспилотники ВСУ

Фото: МО РФ

Корабль «Сергей Котов»

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России, сообщается в Telegram-канал Минобороны РФ. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены.

В ведомстве уточнили, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.

В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи.

Неделю назад, 25 июля, Минобороны сообщало, что патрульный корабль «Сергей Котов» подвергся атаке двух морских беспилотников ВСУ. Экипажу корабля удалось поразить дроны противника из штатного вооружения. Российские моряки в результате инцидента не пострадали.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, у беспилотных аппаратов ВСУ изначально не было шансов против российского военного корабля, так как он оснащен радиолокационной системой. Он предположил, что атака корабля дронами ВСУ могла быть приурочена ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в России 30 июля. Кроме того, она могла быть связана с наличием российских газопроводов в Черном море.