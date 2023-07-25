Военэксперт раскрыл детали уничтожения «Сергеем Котовым» двух катеров ВСУ Эксперт Дандыкин заявил об уничтожении дронов ВСУ кораблем «Сергей Котов» из артустановки

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский патрульный корабль «Сергей Котов»

Российский патрульный корабль «Сергей Котов» успешно уничтожил дроны Вооруженных сил Украины с помощью крупнокалиберных пулеметов или артустановки, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у беспилотных аппаратов изначально не было шансов против военного корабля, так как он оснащен радиолокационной системой.

Скорее всего, корабль уничтожил дроны ВСУ из автоматической 76-мм артустановки или из крупнокалиберных пулеметов. Дроны засекли корабельной РЛС. В принципе, их судьба была предрешена, — отметил Дандыкин.

По мнению военного эксперта, атака корабля дронами ВСУ может быть приурочена ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в России 30 июля. Кроме того, атака могла быть связана с наличием российских газопроводов в Черном море.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль «Сергей Котов» двумя безэкипажными катерами. Боевое столкновение произошло в 370 километрах к юго-западу от Севастополя. Аппараты уничтожены штатным оружием, пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время корабль продолжает выполнение поставленных командованием Черноморского флота задач.