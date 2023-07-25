Патрульный корабль ВМФ РФ подвергся атаке беспилотников ВСУ в Черном море Минобороны России сообщило о сорванной атаке ВСУ на корабль ВМФ РФ в Черном море

Фото: МО РФ

Патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку поразить патрульный корабль «Сергей Котов» ВМФ РФ в акватории Черного моря, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ. По данным ведомства, операция провалилась. Задействованные в ней морские беспилотники были успешно ликвидированы.

Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, — рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, инцидент произошел в 370 км к юго-западу от Севастополя. Экипажу корабля удалось поразить морские беспилотники противника из штатного вооружения. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас «Сергей Котов» продолжает выполнение поставленных задач.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что Москва будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. Соответствующие меры вступили в силу 20 июля после закрытия гуманитарного коридора для вывоза украинского зерна.

В ведомстве также предупреждали о том, что государства, которым принадлежат суда, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства в связи с отзывом в установленном порядке гарантий безопасности.