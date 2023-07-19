МО РФ будет считать военными все направляющиеся на Украину суда МО РФ с 20 июля будет считать перевозчиками военных грузов все направляющиеся на Украину суда

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Министерство обороны России будет рассматривать в качестве потенциальных перевозчиков грузов военного назначения все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. Соответствующие меры вступят в силу уже в четверг, 20 июля.

Все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, — заявили в министерстве.

Кроме того, по информации ведомства, государства, которым принадлежат суда, будут считаться вовлеченными в боевые действия на стороне Украины. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявляются опасными для судоходства в связи с отзывом в установленном порядке гарантий безопасности в рамках зерновой сделки.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, не исключил возобновления работы гуманитарного коридора. Как подчеркнул парламентарий, для этого необходимо гарантировать Москве выполнение ее требований.