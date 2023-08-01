Белый дом назвал темпы контрнаступления ВСУ слишком медленными

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) происходит слишком медленно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью CNN. Он отметил, что украинцы и сами это понимают.

Они продвигаются слишком медленно, — заявил Кирби.

Он также отметил, что украинские военные сталкиваются с усиленными оборонительными линиями и вынуждены преодолевать минные поля, «что уже является сложной задачей».

А когда в вас стреляют и наносят артиллерийские удары, что происходит каждый день, это становится трудоемким процессом, — добавил он представитель Белого дома.

11 июля Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения. Шойгу также заявил, что за время контрнаступления ВСУ уже было уничтожено 1244 украинских танка и других боевых машин.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с начала российской спецоперации ВСУ имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. По его словам, которые приводит URA.RU, вместе с ранеными, заболевшими и убитыми Украина потеряла в пределах 700–800 тысяч бойцов.