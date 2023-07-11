Шойгу назвал потери ВСУ с начала контрнаступления Шойгу: ВСУ потеряли более 26 тысяч военных с начала контрнаступления

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По словам главы Минобороны, которые приводит РИА Новости, с 4 июня ВСУ также потеряли свыше трех тысяч единиц вооружения.

Чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли, «стратегическое» контрнаступление? В итоге с чем они подошли к саммиту НАТО? С 4 июня потери противника составили более 26 000 военнослужащих и 3000 единиц различного вооружения, — сказал министр обороны РФ.

Шойгу также заявил, что за время контрнаступления ВСУ уже были уничтожены 1244 украинских танка и других боевых машин, в том числе 17 немецких танков Leopard и 12 американских БМП Bradley, а также пять французских колесных танков AMX.

Помимо того, с 4 июня российские войска уничтожили два украинских ЗРК, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия артиллерии и миномета, включая 43 американские системы M777 и 46 самоходных установок производства Польши, Франции и США, а также 914 единиц специальной военной автомобильной техники, добавил Шойгу.

Глава МО РФ отметил, что украинские власти так разогрели тему с наступлением, что «треть мира» ждала начала саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля.

В конце июня американское издание The Wall Street Journal сообщало со ссылкой на военнослужащих ВСУ о том, что украинское командование перестало применять западные танки при попытках атаковать позиции российских войск. По мнению военного аналитика Василия Дандыкина, это связано с тем, что кадры с уничтоженными в начале контрнаступления Leopard, Bradley и AMX ударили по репутации оборонной промышленности Германии, США и Франции.