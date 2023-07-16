Военный эксперт назвал потери ВСУ с начала СВО Военный эксперт Матвийчук: безвозвратные потери ВСУ достигли 400 тысяч человек

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что с начала российской спецоперации Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют 400 тысяч безвозвратных потерь. По его словам, которые приводит URA.RU, вместе с ранеными, заболевшими и убитыми Украина потеряла в пределах 700-800 тысяч бойцов.

Потери Украины уже в пределах 400 тысяч безвозвратных потерь. Вместе с ранеными, заболевшими и убитыми — в пределах 700-800 тысяч. Уже идет седьмая или восьмая волна мобилизации. Люди понимают, что их бросают на убой, они разбегаются, — рассказал экс-разведчик и экс-офицер спецназа.

По его словам, до начала украинского конфликта в стране жили до 38 миллионов человек, а сейчас осталось примерно 25 миллионов.

Матвийчук считает, что только у небольшой части ВСУ осталась мотивация для продолжения боевых действий. Та молодежь, которую мотивировали националистические идеи, или погибла, или осознала неправомочность своих действий. По мнению военного эксперта, конфликт становится рутинностью, еще поддерживаемой националистическими батальонами и административно-репрессивным аппаратом государства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 26 тысяч военных. По его словам, с 4 июня Киев также потерял свыше трех тысяч единиц вооружения. Шойгу также заявил, что за время контрнаступления ВСУ уже были уничтожены 1244 украинских танка и других боевых машин.