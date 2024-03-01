Израиль, драка с Шевченко, реанимация: куда пропал Николай Сванидзе

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Сванидзе

Николай Сванидзе — историк, журналист и бывший член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), который в феврале 2023 года оказался в реанимации с отеком легких. Чем занимается сейчас?

Чем известен Сванидзе

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. В 1977 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР.

С 1991 года работал на телевидении. Был комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» на телеканале РТР. В период с 2003 по 2013 год — автор и ведущий цикла документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» на телеканале «Россия». С 2010 по 2022 год — руководитель Института массмедиа и реклам РГГУ.

С 2013 года по начало 2020 года он сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь» и являлся постоянным участником программы «Итоги недели».

Также журналист является автором нескольких документальных фильмов: «Футбольные войны», «Жаркий август 91 года», «Б.Н.» и других.

Что известно о личной жизни Сванидзе

Николай Сванидзе находится в браке с Мариной Жуковой (Сванидзе), с которой познакомился в 1983 году. Она историк, соавтор ряда его проектов, журналистка и продюсер. Для нее это был второй брак — в первом у нее родился сын Андрей. Общих детей с журналистом у них нет.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Марина и Николай Сванидзе, 2012 год

Что известно о драке с Шевченко

В январе 2018 года Николай Сванидзе посетил радиоэфир «Комсомольской правды», где обсуждался вопрос о том, «считать ли сталинизм болезнью». Его оппонентом был телеведущий Максим Шевченко.

Сванидзе заявил, что Сталин до начала Великой Отечественной войны якобы «довел страну до катастрофического состояния», и назвал Шевченко «мерзавцем». Тот в ответ обвинил журналиста в оскорблении памяти погибших советских воинов и назвал его «конченным демагогом». После этого завязался конфликт.

«Я не выдержал. Смазал ему пощечину. А он меня в ответ ударил. Мы расстались не друзьями. Извинений никто никому не приносил. И не собирается», — признался тогда историк.

Что произошло в феврале 2023 года

6 февраля 2023 года Сванидзе госпитализировали в одну из московских больниц с пневмонией и отеком легких, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

20 февраля глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что историка перевезли в израильскую клинику.

«Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле», — отметил он.

В начале марта 2023 года член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что журналист идет на поправку и его самочувствие улучшилось.

«Вчера общалась с женой [Николая Сванидзе]. Она сказала, что ему гораздо лучше и он идет на поправку», — рассказала она.

Чем сейчас занимается Сванидзе

Летом 2023 года Марина Сванидзе сообщила, что ее супруг находится на физиотерапевтической реабилитации и занимается восстановлением своего голоса.

Она пояснила, что телеведущий проводит по две тренировки в ходе реабилитации, поскольку это необходимо для нормальной работы голосовых связок.

«Он успешно проходит интенсивную физиотерапевтическую реабилитацию (тренировки дважды в день) и восстановление голоса. Полная реабилитация после сепсиса потребует еще некоторого времени», — призналась она.

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