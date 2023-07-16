Стало известно о состоянии журналиста Сванидзе после отека легких Супруга Сванидзе: журналист проходит интенсивную реабилитацию и восстановление голоса

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Журналист Николай Сванидзе в настоящее время успешно проходит физиотерапевтические процедуры и занимается восстановлением голоса. Об этом РИА Новости рассказала его супруга Марина. По словам женщины, для полной реабилитации потребуется некоторое время.

Он успешно проходит интенсивную физиотерапевтическую реабилитацию (тренировки дважды в день) и восстановление голоса. Полная реабилитация после сепсиса потребует еще некоторого времени, — рассказала жена журналиста.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что Сванидзе после лечения в Израиле находится в Москве.

О госпитализации 67-летнего Сванидзе стало известно 6 февраля. В этот день журналист был госпитализирован с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что его отвезли в инфекционную больницу. Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что телеведущего вывели из искусственной комы, хотя его состояние тогда оставалось тяжелым.

Позднее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что Николая Сванидзе перевезли на лечение в израильскую клинику. По его словам, состояние здоровья общественного деятеля улучшилось.