Сванидзе увезли на лечение в Израиль

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Николай Сванидзе

Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе перевезли на лечение в израильскую клинику, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Союза журналистов России (СЖР) Владимира Соловьева. По его словам, состояние здоровья общественного деятеля улучшилось.

Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле, — сказал Соловьев.

О госпитализации Сванидзе с пневмонией и отеком легких стало известно 6 февраля. По данным СМИ, журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева сообщения о его подключении к аппарату ИВЛ тогда опровергла.

Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что госпитализированного с пневмонией Николая Сванидзе вывели из искусственной комы. Однако, по словам члена СПЧ Евы Меркачевой, о скорой выписке говорить рано, журналисту предстоит долгая реабилитация.