Появились подробности состояния журналиста Сванидзе Журналиста Сванидзе вывели из искусственной комы

Фото: АГН «Москва»

Николай Сванидзе

Госпитализированного с пневмонией Николая Сванидзе вывели из искусственной комы, рассказал РИА Новости бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин. Но, по словам экс-главы СПЧ Михаила Федотова, состояние журналиста остается тяжелым, передает ТАСС.

Я знаю, что его вывели из искусственной комы, — сказал Каляпин.

О госпитализации Сванидзе с пневмонией и отеком легких стало известно 6 февраля. По данным СМИ, журналист был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Помощница Сванидзе Оксана Ерофеева информацию о его подключении к аппарату ИВЛ опровергла, не сообщив при этом никаких подробностей.

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, попавшему в январе в больницу с пневмонией, ампутировали обе стопы. Состояние спортсмена остается тяжелым. Заслуженный врач Андрей Осипов выразил опасения, что возможно дальнейшее распространение инфекции в организме фигуриста и в этом случае может потребоваться ампутация обеих ног полностью.