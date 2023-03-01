Раскрыты подробности состояния госпитализированного журналиста Сванидзе Член СПЧ Меркачева сообщила, что журналист Николай Сванидзе идет на поправку

Журналист и правозащитник Николай Сванидзе идет на поправку, а его самочувствие заметно улучшилось, рассказала в беседе с Lenta.ru член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Она добавила, что узнала о состоянии общественного деятеля от его жены. При этом правозащитница добавила, что не знает, где он находится на данный момент.

Вчера общалась с женой [Николая Сванидзе]. Она сказала, что ему гораздо лучше и он идет на поправку, — сказалаМеркачева.

Ранее Меркачева заявила, что даже с учетом улучшения состояния Сванидзе пока рано говорить о его скорой выписке. По ее мнению, журналисту предстоит длительная реабилитация.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ранее также сообщал, что Николая Сванидзе перевезли на лечение в израильскую клинику. По его словам, состояние здоровья общественного деятеля улучшилось.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. В этот день журналист был госпитализирован с пневмонией и отеком легких. Сообщалось, что телеведущего отвезли в инфекционную больницу. Позже бывший член СПЧ Игорь Каляпин рассказал, что журналиста вывели из искусственной комы, хотя его состояние тогда оставалось тяжелым.