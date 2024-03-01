Путин подписал указ о призыве на военные сборы: кого и как это коснется

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в 2024 году на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Что об этом известно?

Что говорится в документе, который подписал Путин

В документе сказано, что президент поручил правительству страны и региональным властям обеспечить выполнение всех мероприятий, которые связаны с призывом на военные сборы и их проведением.

«Постановляю призывать в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности», — сказано в тексте приказа.

Отмечается, что указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Кого могут призвать на военные сборы, сколько длятся

Военные сборы для пребывающих в запасе — это плановое и ежегодное мероприятие, в котором участвуют те, кто во время срочной службы или обучения на военной кафедре в вузе получил востребованные военно-учетные специальности.

Депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru объяснил, что сборы необходимы для того, чтобы запасники научились действовать в составе подразделений, то есть главное — пройти боевое слаживание.

«Это серьезная работа, но сначала, еще раз говорю, в эти части, которые будут на сборах, безусловно, должны призывать имеющих военно-учетную специальность, для того чтобы восстановить свои навыки. Там ведь самое главное — пройти боевое слаживание и научиться действовать в составе подразделений, частей и соединений», — сказал парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок продолжительности военных сборов — не более двух месяцев, а вызывать на военные сборы могут не чаще чем раз в три года.

«Продолжительность сборов не может превышать двух месяцев. Общая же продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Периодичность призыва на учебные сборы — не чаще одного раза в три года. Призыв на проверочные сборы осуществляется независимо от прохождения учебных сборов», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Кого не призывают на военные сборы

От сборов освобождаются женщины, забронированные россияне на период мобилизации и в военное время, сотрудники органов внутренних дел, Нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов.

Призывать на сборы не будут гражданский персонал ВС РФ и других войск, работников авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций, плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности в период навигации, россиян, занятых на посевных и уборочных работах, педагогических работников образовательных учреждений.

Помимо этого, от военных сборов освобождаются обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения, кто имеет трех и более несовершеннолетних детей, члены российского парламента, руководители высших органов государственной власти и главы регионов.

Также уволенные с военной службы россияне имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплачиваются ли военные сборы

За время прохождения военных сборов работающим гражданам военкомат выплачивает компенсацию. Им полагается выплата среднего заработка (пособия) с учетом соответствующих начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы (учета в государственном учреждении службы занятости населения).

Неработающим и не состоящим на учете в службе занятости россиянам начисляется выплата в размере МРОТ. Призванным на сборы полагается оплата расходов за проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, найм жилья и командировочных.

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