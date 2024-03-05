В США опровергли применение истребителей F-35 в зоне СВО Пентагон: США не используют истребители F-35 на Украине

Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты не используют на территории Украины истребители F-35, заявили РИА Новости в Пентагоне. О том, что Пентагон использует истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине, ранее проинформировал министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.

США не используют F-35 на Украине, — сообщил агентству представитель американского военного ведомства.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя на днях пообещал, что Москва успеет подготовиться к возможной поставке американских истребителей F-16 Украине. По его словам, у Кремля есть время на проработку ответных действий.

Так российский дипломат отреагировал на сообщение о том, что пилоты Вооруженных сил Украины, обучающиеся управлению американскими истребителями F-16, начали отрабатывать удары по целям. Представитель командования воздушных сил страны Юрий Игнат заявил, что украинские инженеры продолжают тренироваться в обслуживании этой модели самолета. Инфраструктуру также адаптируют под истребители, добавил он.

Военный эксперт Алексей Леонков утверждал, что французский истребитель Mirage 2000 не способен действовать на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Поэтому Украине он не поможет, тем более, что у Киева нет достаточного количества пилотов для обучения пилотированию на этих самолетах, указал он.