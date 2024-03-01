Украинские пилоты начали отрабатывать атаки по целям на F-16 Игнат: пилоты ВСУ отрабатывают нанесение ударов по целям на F-16

Пилоты Вооруженных сил Украины, обучающихся управлению американскими истребителями F-16, начали отрабатывать удары по целям, сообщил представитель командования Воздушных сил страны Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». По его словам, украинские инженеры продолжают тренироваться в обслуживании данной модели самолета. Инфраструктуру также адаптируют под истребители, добавил он.

Летчики уже отрабатывают тактические приемы, нанесение ударов. <...> Что касается наземного персонала, то инженеры тоже обучаются и узнают, как обслуживать этот самолет и как обслуживать его вооружения. <...> Сейчас мы адаптируем инфраструктуру на определенных площадках, — сообщил Игнат.

Вместе с тем он напомнил, что переход на американские истребители не будет быстрым. Игнат считает, что в лучшем случае подготовка займет примерно полгода, при этом минимальная продолжительность тренировки пилотов F-16 составляет два года.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что украинские вооруженные силы не обладают достаточным количеством обученных летчиков для управления истребителями F-16. Он также отметил, что Вашингтон готов поставить самолеты, но пока в этом нет смысла.