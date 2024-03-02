Стало известно, готова ли Россия к появлению самолетов F-16 на Украине Небензя заявил, что у России есть время для подготовки к поставке F-16 Украине

Фото: defense.gov

F-16

Москва успеет подготовиться к возможной поставке американских истребителей F-16 Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире «России 24». По словам дипломата, у российской стороны есть время на проработку ответных действий.

Сейчас, когда мы услышали о том, что планы такие есть о поставке боевых самолетов F-16, <...> у нас есть время к этому подготовиться и найти адекватные ответы, если такие самолеты появятся в небе над Украиной, — сказал Небензя.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВСУ пока не обладают достаточным количеством обученных летчиков для управления самолетами F-16. Чиновник напомнил, что американские власти еще несколько месяцев назад подтвердили готовность передать Киеву эти истребители.

1 марта представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики, которые проходят подготовку на F-16, начали отрабатывать удары по целям. По его словам, также продолжается обучение наземного персонала, чтобы они могли обслуживать этот самолет и его вооружения.

В конце февраля министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен сообщил, что страна передаст Украине первые истребители F-16 предстоящим летом. Перед этим в Копенгагене заявляли, что поставили Киеву всю свою артиллерию.