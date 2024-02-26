Французский стребитель Mirage 2000 не способен действовать на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, по его словам, на Украине нет достаточного количества пилотов для обучения пилотированию на этих самолетах.
Истребитель Mirage 2000 слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Другая проблема заключается в том, что украинских пилотов необходимо обучить ими пользоваться, — заявил он.
Леонков напомнил, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что на Украине нет достаточного количества пилотов, чтобы обучить их летать на F-16. Соответственно, и для Mirage тоже нет, сделал вывод эксперт.
Поэтому заявления Зеленского о возможных поставках истребителей очередная информация для бедных. Не будет у них авиации, потому что украинская армия неспособна показать что-то выдающееся, чтобы передавать ей эти самолеты, — резюмировал Леонков.
Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что французские истребители Mirage «так и останутся для Киева миражом». По его словам, Париж может отказаться от передачи такой техники Киеву, как это было с танками Leclerc.