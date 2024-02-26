Военэксперт заявил, что истребители Mirage 2000 не помогут Украине на СВО Эксперт Леонков: истребители Mirage 2000 не помогут Украине

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Mirage 2000

Французский стребитель Mirage 2000 не способен действовать на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, по его словам, на Украине нет достаточного количества пилотов для обучения пилотированию на этих самолетах.

Истребитель Mirage 2000 слаб в плане действий на значительных расстояниях от центров целеуказания и аэродромов. Другая проблема заключается в том, что украинских пилотов необходимо обучить ими пользоваться, — заявил он.

Леонков напомнил, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что на Украине нет достаточного количества пилотов, чтобы обучить их летать на F-16. Соответственно, и для Mirage тоже нет, сделал вывод эксперт.

Поэтому заявления Зеленского о возможных поставках истребителей очередная информация для бедных. Не будет у них авиации, потому что украинская армия неспособна показать что-то выдающееся, чтобы передавать ей эти самолеты, — резюмировал Леонков.

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее заявил, что французские истребители Mirage «так и останутся для Киева миражом». По его словам, Париж может отказаться от передачи такой техники Киеву, как это было с танками Leclerc.