Стало известно о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области Baza: опору железнодорожного моста пытались подорвать в Самарской области

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В Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, произошла попытка подорвать опору на перегоне Звезда-Чапаевск. Инцидент случился рано утром 4 марта.

По словам источников канала, звук взрыва был слышен около 06:15 утра по местному времени. Задержаны три пассажирских поезда из Москвы, и одна электричка. На месте работают специальные службы, в регионе объявлен план «Загорск».

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