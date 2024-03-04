Еще два взрывных устройства нашли на ж/д путях под Самарой Mash: два взрывных устройства нашли под ж/д полотном в Самарской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самарской области обнаружили еще два взрывных устройства под железнодорожным полотном в районе поселков Нагорный и Безенчук, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, самодельные устройства не сдетонировали, сейчас на месте их обнаружения работают специалисты.

Одно из СВУ находилось примерно в 15 километрах от моста через реку Чапаевка на том же пути, где утром произошел взрыв. Второе устройство нашли неподалеку на другой линии рельсов.

Ранее взрыв произошел на железнодорожном мосту на перегоне Звезда — Чапаевск, в результате чего были повреждены металлоконструкции. Инцидент привел к задержке пяти поездов и изменению в расписании движения пригородных составов. По предварительной информации, злоумышленники пытались подорвать опору моста.

Согласно сведениям Mash, возможной целью диверсии могло быть нарушение логистики местных стратегических предприятий. Речь идет о Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне и некоторых химических заводах в Самарской области.

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко ранее заявил, что Вооруженные силы России ликвидировали группу украинских диверсантов. Бойцам ВСУ не дали высадиться на Тендровской косе. По словам Василенко, скорее всего, это был «тот самый сюрприз» на Черном море, о котором говорил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.