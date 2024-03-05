Посторонний предмет на путях нарушил график движения поездов под Самарой Посторонний предмет обнаружили на ж/д перегоне в Самарской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посторонний предмет обнаружили на железнодорожном перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в своем Telegram-канале. По данным оператора, движение поездов временно приостановлено. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

5 марта 2024 года на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море — Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено, — говорится в сообщении.

Ранее в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном мосту. Произошла попытка подорвать опору на перегоне Звезда — Чапаевск. Инцидент случился 4 марта в 06:15 утра по местному времени. Задержаны три пассажирских поезда из Москвы и одна электричка. На месте работают специальные службы, в регионе объявлен план «Загорск».

До этого сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину, завербованных украинскими спецслужбами для осуществления терактов на Крымском полуострове. Также мужчина оказывал помощь украинской диверсионной группе, которая в мае 2023 года осуществила подрыв ж/д путей в Симферопольском районе. При обысках были найдены самодельное взрывное устройство, детонаторы и взрывчатка.