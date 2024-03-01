Задержание диверсантов в Крыму попало на видео ФСБ показала видео задержания мужчины и женщины за подготовку терактов в Крыму

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ РФ задерживают гражданина России, планировавшего теракт на транспортном объекте в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину и женщину, завербованных украинскими спецслужбами для осуществления терактов на Крымском полуострове, сообщает ЦОС ФСБ РФ. Также мужчина оказывал помощь украинской диверсионной группе, которая в мае 2023 года осуществила подрыв ж/д путей в Симферопольском районе.

В результате проведенных мероприятий задержан житель Симферополя, гражданин России 1984 года рождения, планировавший по указанию спецслужб Украины совершение террористического акта на одном из транспортных объектов в Республике Крым, — отмечается в сообщении ведомства.

При обысках у подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство, детонаторы, взрывчатку. В телефоне обнаружена переписка, подтверждающая диверсионный характер его деятельности.

Также задержана гражданка России и Украины 1986 года рождения, завербованная украинскими спецслужбами для подготовки в городе Севастополе террористического акта в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России, — уточнили в ФСБ.

В Санкт-Петербурге силами ФСБ и транспортной полиции задержали 21-летнего молодого человека, обвиняемого в поджоге релейного шкафа. Его действия были квалифицированы как теракт, срок наказания за это преступление составляет до 20 лет.