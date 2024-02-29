Россиянин поджег релейный шкаф и подпал под статью ФСБ задержала подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции в Санкт-Петербурге задержали 21-летнего молодого человека по делу о поджоге релейного шкафа в Петродворцовом районе, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Его действия были квалифицированы как теракт.

Установлено, что, находясь на пути железнодорожного перегона между станциями Сергиево — Стрельна Петродворцового района города Санкт-Петербурга, имея умысел на повреждения чужого имущества, из хулиганских побуждений злоумышленник совершил поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фигуранта задержали в рамках ст. 91 УПК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). В ведомстве призвали сообщать в правоохранительные органы о «сомнительных предложениях», поступающих в соцсетях и мессенджерах.

Ранее в ФСБ сообщили, что зарубежные спецслужбы активно вербуют жителей Свердловской области, пытаясь их руками уничтожить памятники. В ведомстве отметили, что ранее в фокусе внимания иностранной стороны были преимущественно административные здания и дорожная инфраструктура.