ФСБ раскрыла, кто стоит за поджогами памятников в российском регионе ФСБ: иностранные спецслужбы вербуют уральцев для порчи памятников

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Зарубежные спецслужбы активно вербуют жителей Свердловской области, пытаясь их руками уничтожить памятники, заявили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области. При этом в ведомстве призвали граждан не реагировать на предложения «легко и быстро заработать», передает URA.RU.

Если раньше в фокусе внимания иностранной стороны были преимущественно административные здания и дорожная инфраструктура, то на этот раз злоумышленники руками уральцев нацелились на объекты культурного наследия и памятники, — говорится в заявлении регионального управления ФСБ.

В ведомстве в качестве примера привели историю жителя Екатеринбурга. Некоторое время назад ему поступило предложение «подзаработать» — от гражданина требовалось сжечь памятник «Танк Т-72» в Парке Победы на Уралмаше, ему также предоставили подробную инструкцию действий. Однако мужчина не стал делать это и обратился в правоохранительные органы.

Мы настоятельно призываем соблюдать бдительность, не отвечать на предложения «легко и быстро заработать», игнорировать входящие звонки и сообщения с незнакомых номеров, — добавили в ведомстве.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО по заданию кураторов. В итоге в отношении горожанина возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.