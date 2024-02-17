Петербуржца задержали за надписи об СВО на храмах В Петербурге 56-летнего мужчину задержали за оскорбительные надписи об СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Подозреваемым оказался житель Калининского района, против которого возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.

Надписи были нанесены на стены храма на Гжатской улице, а также на стены двух расположенных неподалеку зданий, признанных объектами культурного наследия — здания Политехнического университета и университетского храма. <...> 14 февраля подозреваемый был задержан по месту жительства, — сообщили в полиции.

Оперативники установили, что прежде задержанный вел переписку с некими кураторами с Украины и планировал вступить в террористическую организацию. Сейчас силовики устанавливают возможную причастность фигуранта к другим подобным преступлениям. В ходе обысков у него изъяли компьютеры, электронные носители и телефон.

Ранее в Петербурге девушка украла у бывшего возлюбленного — участника СВО новый айфон и угнала поддержанную Audi, приобретенную на его деньги за пару недель до этого. Петербурженка также забрала у мужчины около 50 тысяч рублей. Сообщается что у пары наблюдались проблемы в отношениях, однако до преступлений дело раньше не доходило.