Россиянка обокрала участника СВО и уехала на его Audi В Петербурге девушка украла у участника СВО iPhone 15 и Audi за 1 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Санкт-Петербурге участник СВО из Фрунзенского района города заявил, что его бывшая девушка Татьяна украла у него около 50 тысяч рублей, новый iPhone 15 и Audi почти за 1 млн рублей, сообщает издание «Фонтанка». По данным агентства, у пары наблюдались проблемы в отношениях, однако до преступлений дело раньше не доходило.

Сообщается, что мужчина, побывавший в зоне спецоперации на Украине, написал заявление в полицию о краже, обвинив во всем свою возлюбленную. Он признался, что в их союзе все было не совсем благополучно, потому что девушка часто изменяла ему, но паре раньше удавалось найти общий язык.

Около двух недель назад они решили купить подержанную иномарку — авто купила девушка, но деньги на это дал участник СВО, сам он не мог в этот момент выйти из дома из-за перелома ноги. По словам мужчины, несколько дней назад Татьяна пропала. Оказалось, что девушка забрала с собой смартфон iPhone 15 и банковскую карту, на которой оставалось 53 тысячи рублей, а скрылась она на приобретенной машине.

Ранее в Приморском крае задержали группу подростков по подозрению в краже у 32-летнего участника СВО. По предварительным данным, молодые люди пришли к пострадавшему в квартиру, где возник конфликт «на фоне невозврата денежного долга». После ухода несовершеннолетних хозяин квартиры обнаружил пропажу телефона.