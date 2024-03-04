Взрывчатку нашли под машиной замректора Луганского университета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывное устройство обнаружили под машиной экс-советника главы МВД ЛНР, заместителя ректора Луганского университета имени Даля Виталия Киселева, сообщает РЕН ТВ. Машина была припаркована возле административного здания правительства республики. Самого владельца в этот момент в автомобиле не было.

По данным канала, похожий на взрывчатку предмет нашла служебная собака во время осмотра территории 3 марта. Устройство обезвредили и передали специалистам.

Telegram-канала SHOT уточняет, что для разминирования вызвали саперов, территорию оцепили. Эвакуация ближайших к машине домов не проводилась. В настоящий момент идет проверка, подозреваемых ищут.

Ранее тот же Telegram-канал сообщил, что на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотный летательный аппарат с 20 килограммами взрывчатки. По его данным, БПЛА с оторванным крылом был найден накануне утром сотрудником предприятия, который проводил обход территории. Минобороны не комментировало эту информацию.

Утром 4 марта стало известно о взрыве на железнодорожном мосту в Самарской области. Там произошла попытка подорвать опору на перегоне Звезда — Чапаевск. Во время инцидента повреждения получили металлоконструкции. Как заявили NEWS.ru в пресс-службе РЖД, в результате происшествия задерживаются пять поездов. Никто не пострадал.