Десятилетний мальчик получил перелом при атаке беспилотника на Феодосию «Mash на волне»: мальчику из Феодосии сломало палец осколком при атаке БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что 10-летнему мальчику из Феодосии сломало палец осколком во время атаки беспилотника на регион. По его данным, в больнице школьнику наложили гипс и отпустили домой, он идет на поправку.

Отмечается, что ВСУ атаковали город ночью. Взрывом повредило окна семейной машины, которая стояла во дворе. Когда мама выскочила на улицу из-за сработавшей сигнализации, за ней выбежал и сын. В этот момент раздался еще один взрыв, осколок попал ребенку прямо в палец на правой руке. Мальчика доставили на скорой в больницу.

В свою очередь администрация Феодосии пообещала приехать и оценить нанесенный ущерб домохозяйству. В доме и машине выбило стекла, также повреждена крыша строения.

Утром 5 марта в Министерстве обороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Курской областью. По информации ведомства, попытку Украины совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 09:30 мск.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в городе Губкине произошло возгорание на инфраструктурном объекте. По его словам, до этого на территории произошел взрыв. ЧП обошлось без потерпевших. Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали беспилотником Губкинскую нефтебазу ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгом.