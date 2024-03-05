SHOT: жители Керчи сообщили о громких взрывах над городом

Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Керчи сообщил о громких взрывах над городом. Канал пишет, что, по предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны, движение по Крымскому мосту было перекрыто. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трех до пяти мощных хлопков. Официальной информации пока нет, — говорится в публикации SHOT.

В ночь на 3 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работали средства противовоздушной обороны.

Позже Минобороны РФ заявило, что в ночь на 3 марта была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Крыма.

Накануне движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали. Находящихся на объекте водителей и пассажиров просили быть спокойными и следовать инструкциям.