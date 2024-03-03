Минобороны РФ сообщило о массовой атаке дронов ВСУ на Крым Минобороны РФ: над Крымом сбито 38 беспилотников ВСУ

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. По данным ведомства, 38 целей были сбиты над территорией республики в ночь на 3 марта.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Республики Крым, — говорится в заявлении МО.

Telegram-канал SHOT ранее со ссылкой на очевидцев писал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал приводил предварительные данные, согласно которым в городе сработали средства противовоздушной обороны. На тот момент Минобороны РФ информацию еще не комментировало.

Позже информационный центр полуострова по дорогам о ситуации на автоподходах и подготовке к досмотру на Крымскому мосту проинформировал о том, что движение машин через Керченский пролив было временно перекрыто. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил эти сведения и уточнил, что речь идет об участке в районе Феодосии.

После этого министр транспорта республики Николай Лукашенко объявил о возобновлении движения автотранспорта в обе стороны по Крымскому мосту.