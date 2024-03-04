На Крымском мосту временно перекрыли движение машин

Фото: Дмитрий Бугай/NEWS.ru

Движение машин по мосту через Керченский пролив временно перекрыли, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Находящихся на объекте водителей и пассажиров попросили быть спокойными и следовать инструкциям.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — говорится в публикации.

Накануне Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев информировал о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал написал, что, предварительно, в городе работали средства противовоздушной обороны. Позже Минобороны РФ заявило, что в ночь на 3 марта была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа на объекты на территории РФ. По данным ведомства, дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территорией Крыма.

В ночь на 3 марта движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали. Кроме того, на керченском направлении по трассе «Таврида» временно ограничивали движение машин.