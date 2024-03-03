SHOT: очевидцы сообщили о нескольких мощных взрывах над Феодосией

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Канал пишет, что, предварительно, в настоящее время в городе работают средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию еще не комментировало.

По информации SHOT, два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались еще несколько взрывов. Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин. Официальной информации пока не было, — говорится в публикации SHOT.

Ранее угрозу ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода. Местным жителям власти рекомендовали не забывать об осторожности.

1 марта в Севастополе была объявлена воздушная тревога, заявлял губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, в городе работали системы противовоздушной обороны.

25 февраля в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Она продлилась примерно час. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали. В это время украинские войска попытались атаковать полуостров двумя авиационными управляемыми ракетами, однако они были сбиты.