Названа возможная причина диверсии на мосту в Самарской области Mash: целью взрыва на мосту под Самарой мог быть сбой логистики местных заводов

Telegram-канал Mash сообщает, что возможной целью диверсии на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области могло быть нарушение логистики местных стратегических предприятий. По его данным, речь идет о Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне и ряде химических заводов в регионе.

Канал отмечает, что повреждения на мосту после взрыва оказались незначительными — бетонные конструкции не пострадали, повреждены только металлические ограждения, в ближайшее время движение по переправе возобновится. Как пишет канал, пути также остались целы, никто не пострадал.

Рано утром 4 марта в Самарской области произошел взрыв на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск. По предварительным данным, злоумышленники пытались подорвать опору моста. Местные жители услышали звук взрыва около 06:15 по местному времени. Экстренные службы работают на месте диверсии. Власти объявили в регионе план «Загорск».

Как пояснили в пресс-службе РЖД, в результате происшествия задерживаются пять поездов: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная и № 7104 Сызрань — Самара. Также возможны изменения в расписании движения пригородных поездов.