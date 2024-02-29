В США продумывают аварийный план поставок оружия Киеву NYT: США хотят срочно передать оружие Украине из-за срыва нового пакета помощи

Фото: МО США

В Белом доме изучают новый план быстрой передачи Украине вооружений в качестве краткосрочной меры для поставок оружия, в котором крайне сильно нуждается Киев, передает The New York Times. Издание подчеркивает, что происходит это на фоне нехватки денег у Пентагона для восполнения национального арсенала, выделенного для Украины.

Я знаю, что этот вопрос рассматривается, — отметил в разговоре с изданием сенатор Джек Рид.

По его мнению, такой шаг позволит обеспечить ВСУ поддержкой, благодаря которой Украина сможет держать ситуацию на поле боя до момента, пока Конгресс США не согласует новый пакет военной помощи. Отмечается, что данная схема уже давно используется, но ни разу Вашингтон не сталкивался с тем, что фонд на восполнение боеприпасов оказался практически полностью исчерпанным. Итогом этого обстоятельства стала заморозка поставок — США приостановили их, тем самым отведя все риски для национальной безопасности.

Ранее в США провели опрос и выяснили, что 37% американцев считают завышенными траты Белого дома на поддержку Украины, а 33% уверены, что нынешнего уровня помощи Киеву достаточно. На наращивании объемов поддержки настаивает 27% респондентов.