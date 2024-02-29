Названо число американцев, считающих траты США на помощь Киеву чрезмерными AP-NORC: 37% американцев считают траты США на Украину слишком большими

Более трети жителей США — 37% — считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на помощь Киеву, свидетельствуют результаты опроса AP-NORC. Отмечается, что среди опрошенных республиканцев такой позиции придерживается большинство.

В целом четверо из 10 американцев убеждены, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине. Подобные претензии высказали 37% респондентов, при этом 33% полагают, что нынешней помощи Киеву достаточно. Чуть более четверти (27%) опрошенных уверены, что помощь следует увеличить, — говорится в сообщении.

Кроме того, 49% всех респондентов сомневаются, что Украина сможет победить в вооруженном конфликте. В победе ВСУ убеждены лишь 13% граждан. Согласно результатам опроса, 35% опрошенных встревожены тем, что противостояние Москвы и Киева может привести к масштабному конфликту в Европе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. Он также отметил, что нерешительность Вашингтона в целом влияет на ситуацию на поле боя.

После этого кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер заявил, что тупик, в котором оказался Конгресс США при попытке согласовать помощь Украине, является проявлением ребячества законодателей и не имеет смысла. По его словам, по этой же причине возникли затруднения в вопросе охраны границы с Мексикой.