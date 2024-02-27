В США объяснили «ребячеством» тупик с помощью Украине Политик-демократ Баузингер в США назвал ребячеством ситуацию с помощью Украине

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Тупик, в котором оказался Конгресс США при попытке согласовать помощь Украине, является проявлением ребячества законодателей и не имеет смысла, заявил кандидат в конгрессмены от 23-го федерального округа штата Техас Ли Баузингер. По его словам, которые приводит РИА Новости, по этой же причине возникли затруднения в вопросе охраны границы с Мексикой.

Это ребячество и не является необходимым, — заявил Баузингер.

Он отметил, что поддерживает отправку дополнительной помощи Киеву, однако не считает целесообразной дальнейшую поддержку Израиля. По его мнению, страна является «агрессором».

Баузингер добавил, что конгрессу необходимо принять «более значимые усилия» в целях обновления иммиграционного процесса в США. Решением ситуации может стать единая масштабная реформа, считает он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. Он также отметил, что нерешительность Вашингтона в целом влияет на ситуацию на поле боя.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что США действительно хотят победы Киева, а не пытаются с помощью украинского конфликта ослабить Россию. Иначе, отметил глава государства, он бы разочаровался в людях.