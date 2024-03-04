Два человека пострадали при обстреле ВСУ российского поселка Богомаз: ВСУ обстреляли Суземку, двое мирных жителей пострадали

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки два человека получили легкие ранения. Минобороны эту информацию не комментировало.

По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сказано в публикации.

Как отметил глава региона, при ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

2 марта Александр Богомаз сообщал, что следственная группа СК России подверглась атаке украинского беспилотника в приграничной зоне Брянской области. По информации губернатора, у двоих сотрудников ведомства контузия, еще двое ранены. Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, на месте продолжают работать экстренные службы.

Как пояснил источник в экстренных службах в беседе со СМИ, один сотрудник Следственного комитета находится в тяжелом состоянии. Остальные трое получили ранения легкой степени.