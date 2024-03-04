ВСУ дважды за несколько часов обстреляли российский регион Богомаз: ВСУ обстреляли село Лемешовка в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

В результате обстрела повреждены несколько жилых домовладений. Частично нарушено энергоснабжение, — написал он.

Четырьмя минутами раньше об обстреле уведомил и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, под атаку попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, пострадавших нет, но поврежден дом.

Час назад Богомаз сообщал, что украинские военные обстреляли поселок Суземка в Брянской области. По его словам, в результате атаки два человека получили легкие ранения. Минобороны эту информацию не комментировало. Как отметил глава региона, при ударе ВСУ был частично поврежден один жилой дом, а также нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте, добавил он.

Утром 4 марта Гладков заявил, что окраина города Шебекино подверглась атаке дрона со стороны ВСУ. Среди населения пострадавших нет, пояснил он. Осколками поврежден один автомобиль, припаркованный возле частного дома.

Тем временем Telegram-канал SHOT узнал, что на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили беспилотный летательный аппарат с 20 килограммами взрывчатки. По его данным, БПЛА с оторванным крылом был найден накануне утром сотрудником предприятия, который проводил обход территории. Прибывшие на место специалисты обезвредили его на месте, детали беспилотника отправили на экспертизу. Минобороны не комментировало эту информацию.