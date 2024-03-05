Харьков, крушение самолета, проблемы у Работино. Что будет дальше на СВО?

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Текущая ситуация в Работино на Запорожском направлении, крушение самолета у Днепропетровска, обстановка под Харьковом, Крымский мост и Германия — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО сегодня, 5 марта. Подробнее — в материале NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, что сейчас происходит в боях за Работино в Запорожье

«На Запорожском направлении противник окончательно „пришел в себя“ после наступления ВС РФ в конце февраля, которое стоило ВСУ потери части села Работино и нескольких опорных пунктов. Украинские формирования перебросили подкрепления и активно атакуют. В середине дня противник предпринял наступательные действия в районе школы, являющейся одним из немногочисленных более-менее уцелевших зданий в почти полностью разрушенном селе. Занимающие ее российские военнослужащие отразили накат и удержали позицию. На западной окраине села в течение суток шли боестолкновения. Продолжаются и попытки штурма опорных пунктов противника в лесопосадках на рубеже Новопрокоповка — Вербовое», — сообщил источник.

По данным «Рыбаря», в последние дни натиск ВСУ на Работино и его окрестности продолжает расти.

«Украинские формирования вводят в бой переброшенные на участок подразделения, которые доукомплектовываются в Орехове и других населенных пунктах. Еще одной проблемой для российских войск выступают удары FPV-дронами по путям подвоза и эвакуации, что осложняет снабжение на взятых позициях и затрудняет закрепление на них. Поэтому в ближайшие дни ВСУ с высокой вероятностью усилят атаки на Работино с целью заставить ВС РФ отойти с занятых в конце февраля рубежей», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Геннадий Алехин рассказал о текущей обстановке между Харьковом и Белгородом

«Несколько слов о важных нюансах Харьковского направления. Несмотря на то, что количество уничтоженных наемников из восточных и западных стран Европы, а также Латинской Америки увеличивается, по-прежнему они прибывают. В том числе на Харьковское направление, почему? А здесь очень короткий транспортный рукав — железнодорожные, автомобильные пути позволяют быстро перебрасывать их именно через Харьков и распределять ловцов удачи на некоторые другие направления. Раньше наемники в основном прибывали через Западную Украину и размещались на полигонах в Яворове, а также в учебном центре бывшего Львовского высшего военно-политического училища, которое я в свое время заканчивал, сейчас это академия. Туда были ощутимые прилеты, теперь дополнительным центром по приему и распределению наемников стал Харьков. Обычно их раскидывают по полевым лагерям и учебным центрам бывших военных училищ, их было пять в Харькове. Плюс академия МВД. Каждый вуз, полигоны, стрельбища в различных районах и населенных пунктах области», — отметил он.

По словам военного эксперта, сейчас эти центры используют для боевого слаживания разведывательно-диверсионных подразделений, в которые входят в том числе иностранные наемники, а для ночлега используют мини-отели и частные дома.

«По этим объектам в течение последних дней были нанесены ощутимые огневые удары с нашей стороны в Чугуеве, в Золочеве, в Великом Бурлуке. И вот совсем последняя информация, которая подтвердилась, это Верхняя Писаревка — населенный пункт Харьковской области, где располагался командный состав ВСУ, националистического формирования „Кракен“ — это база училища национальной гвардии, которое в Харькове дислоцируется. Уничтожены несколько десятков наемников, а также командный состав. У высшего руководства ВСУ опять головная боль — кого назначать на командные должности? Артиллерия, ударные вертолеты, реактивная система залпового огня утюжит военные объекты противника на всем протяжении Харьковского направления, особенно заметна активность на Купянском участке фронта. Противник пытается там контратаковать, в основном в направлении населенного пункта Синьковка, наши по-прежнему поддавливают с нескольких сторон, активно работают авиация и огневая поддержка с земли. Противник тем не менее продолжает огрызаться. И пытается нанести удар по гражданским объектам Белогородского приграничья», — подчеркнул эксперт.

Алехин обратил внимание, что каждый день продолжаются обстрелы нескольких районов Белгородской области.

«За минувшие сутки ночью средства ПВО сбили несколько БЛА самолетного типа в небе над Белгородской областью. Противник по-прежнему использует ствольную артиллерию, минометы, гранатометы. Буквально в нескольких километрах от российско-украинской границы вчера вечером огнем артиллерии были накрыты диверсионно-разведывательные группы вблизи Белогородского приграничья. Часть личного состава и техники уничтожена. Остальные были рассеяны в лесистой местности. Вот такая ситуация на данный момент», — добавил военный эксперт.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Борис Рожин рассказал о крушении самолета у Днепропетровска

«Крушение реактивного самолета вблизи Днепропетровска. Согласно полученным данным, около 08:03 произошло крушение реактивного самолета ВВС Украины вблизи Днепропетровска. Практически сразу после взлета с аэродрома Авиаторское терпел крушение, вероятно, учебно-боевой самолет (УБС) в районе Краснополья (южная окраина Днепропетровска). Сразу же после крушения местные жители наблюдали проезд машин скорой помощи и пожарных в направлении падения самолета. По предварительным данным, пилот не катапультировался», — рассказал военный эксперт.

Александр Сладков прокомментировал ситуацию вокруг Крымского моста и Германии

«Мы перехватили переговоры, обнародовали, а немцы, причем сразу их Минобороны, взяли и подтвердили. А тема разговора — методы разрушения Крымского моста немецкими ракетами. Ну и неминуемый скандал. Так? Так. А если немцы сами специально подогрели обстановку? Чтоб на основании скандала снять вопрос о поставках немецких ракет на Украину заранее. Может же быть такое? Не хотят поставлять ракеты, вот и выдумывают. Но такую версию я вижу возможной лишь при альянсе информационных усилий Германии и России, во что точно не верю. Значит, реально обсуждали. Так же можно заявление Макрона о подготовке ввода войск НАТО на Украину попытаться представить провокацией. К сожалению, нет. Хотят они и войска ввести, и мост разрушить. Надо эти угрозы сразу купировать какими-то нашими конкретными заявлениями. Пока мы возмущаемся. Может, и заявления будут», — добавил военкор.

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