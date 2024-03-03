Зеленский обиделся на союзников? Чего не понимает президент Украины

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает причин, по которым западные союзники не предоставляют ВСУ собственные системы ПВО. Что произошло, почему Запад начал отказывать Зеленскому в поставках оружия?

Кого не понимает Зеленский

Оборона Украины страдает от ударов российских беспилотников и ракет. Президент Зеленский обвинил в этой ситуации западных союзников, которые не предоставляют Киеву зенитные ракетные комплексы.

«Мир знает, что можно противопоставить террору. В мире есть достаточно систем ПВО, систем защиты от БПЛА и ракет. И затягивание с поставками оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей, приводит, к сожалению, к таким потерям», — заявил Зеленский.

По словам украинского президента, список детей, погибших в результате боевых действий, продолжает расти. Запад в это время бездействует.

«Украина не просила ничего больше, чем требуется, чтобы защитить жизни. А когда теряются жизни, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, которые мешают нашей защите, это невозможно понять. И это невозможно терпеть. И будет невозможно забыть — мир запомнит это», — предупредил Зеленский своих союзников на Западе.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Какое оружие Запад не хочет давать Украине

Президент Украины неоднократно призывал Запад передать как можно больше вооружения для ВСУ. Как сообщает Politico, Зеленский на встрече с конгрессменами из США настаивал на передаче дальнобойных ракет ATACMS, которые смогли бы поражать российские цели на расстоянии до 300 км. Кроме того, Киеву требуются дополнительные системы ПВО взамен уничтоженных российскими ударами.

От Германии украинские партнеры также требовали ракетные системы Taurus и ПВО. Канцлер Олаф Шольц заявил, что не может дать украинцам ракеты с дальностью в 500 км, поскольку в этом случае в зоне поражения окажется Москва.

Военный эксперт Драго Боснич заявил InfoBRICS, что Россия уже уничтожила сотни образцов современной техники НАТО во время «широко разрекламированного» контрнаступления ВСУ. В результате российских ударов украинцы потеряли зенитно-ракетные комплексы SAMP и Skynex.

«Оценочная стоимость этих единиц вооружения составляет порядка $200 млн», — утверждает Драго Боснич.

Фото: U.S. Army/Andrew Dickson

Будет ли НАТО воевать за Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе внеочередного саммита НАТО в Париже заявил, что «с течением времени» французские войска могут оказаться вовлечены в боевые действия на Украине. Это заявление было воспринято как предложение странам НАТО отправить собственные воинские контингенты.

В течение 27 февраля ряд стран НАТО, в том числе Словакия, Чехия, Польша, Германия, Великобритания и сама Франция, сделали заявления об отсутствии планов направлять собственных военных на Украину. Отправку учебных военных миссий на Украину допустили в Минобороны Литвы.

Президент Владимир Путин откровенно предупредил западных партнеров о последствиях отправки войск против России.

«Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И все, что они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизаций», — объявил Путин.

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