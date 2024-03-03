«Войска уже там»: Кнайсль подтвердила участие НАТО в конфликте РФ и Украины

Фото: МО США

Войска НАТО уже находятся на территории Украины и принимают участие в конфликте, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Что об этом известно, неужели Запад снова обманул Россию, как будет развиваться ситуация дальше?

Что Кнайсль сказала о военных НАТО на Украине

Присутствие западных военных на украинской территории — это общеизвестный факт, который не составляет государственной тайны, заявила экс-глава МИД Австрии на полях Всемирного фестиваля молодежи.

«Эти войска уже там. Канцлер [Германии Олаф] Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как сделали это британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна», — рассказала она, комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных военных на Украину.

Дипломат напомнила, что британские военные уже тренируют украинский спецназ. Она также отметила, что последние 30 лет подразделения спецназа были важной частью армий всех стран НАТО, таким войскам уделялось много внимания в целях реагирования на угрозу в течение 48 часов. Однако в конфликте в зоне СВО, считает Кнайсль, западный подход к ведению боевых действий перестал быть актуальным, поскольку «ситуация всем больше напоминает Первую мировую войну» и многие страны Альянса не оснащены для такого типа противостояния.

26 февраля на пресс-конференции по итогам саммита в поддержку Украины в Париже Макрон не исключил возможной отправки западных войск на Украину, поскольку, по его мнению, поражение России в конфликте «необходимо для безопасности и стабильности в Европе». Такие планы отвергли в большинстве стран НАТО, в том числе в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и США. Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять своих военных на Украину.

В Кремле ответили, что при таком сценарии прямое столкновение между НАТО и Россией неизбежно. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сравнил президента Франции Эммануэля Макрона с французским императором Наполеоном I Бонапартом, отметив, что высказывания французского лидера грозят разжиганием третьей мировой войны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова Макрона «лютой и крайне опасной пургой».

Что Кнайсль сказала об утечке из бундесвера про Крымский мост

Разговор офицеров люфтваффе об атаке на Крымский мост указывает на их плачевные умственные способности, отметила Кнайсль.

«Один из них сказал, что мост размером со взлетно-посадочную полосу и для его уничтожения потребуется 10–15 ракет. И это он сказал о гражданском мосте, по которому проезжают мирные жители на своих машинах. Они говорили об этом так, как будто это „законная военная цель“, что, конечно, не так. Это свидетельствует о тяжелом умственном состоянии этих людей, отсутствии у них должного уровня юридической подготовки», — считает дипломат.

По ее словам, германским военным стоило бы изучить базовые законы ведения войны и нормы международного права.

«Можно было бы посмеяться, если было бы смешно, а не было так трагично. Четверо высокопоставленных офицеров ВВС ФРГ, самые сливки германских ВС нарушают все требования безопасности, беседуя друг с другом», — заключила Кнайсль.

1 марта главный редактор медиагруппы RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, «как они будут бомбить Крымский мост». По ее словам, на аудиозаписи офицеры упоминают и военных США, и Великобритании, «походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно». В тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись: судя по материалам, в беседе участвовали четверо высокопоставленных представителя люфтваффе, которые обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

Германия подтвердила факт утечки и начала по данному факту проверку. Шольц отказывается передавать Киеву ракеты Taurus, объясняя это в том числе тем, что украинская сторона будет использовать их для ударов по российской территории. Позицию канцлера поддерживает и его партия СДПГ, а также социал-демократическая фракция бундестага, пишет FAZ. Эксперты и политики, опрошенные изданием, считают, что предотвращение передачи Taurus Украине могло быть одной из целей утечки. Также распространилась версия, что утечка позволит Шольцу «зачистить» Минобороны ФРГ от генералов, которые выступают за эскалацию конфликта. 3 марта глава бундесвера Борис Писториус указал, что в утечке не шло речи о планировании конкретного удара.

Что известно о наемниках и инструкторах стран НАТО на Украине

Иностранные инструкторы приступили к обучению Вооруженных сил Украины вскоре после начала конфликта в Донбассе. В 2015 году в Яворовский учебный центр во Львовской области прибыли около 300 бойцов 173-й воздушно-десантной бригады США для обучения служащих трех батальонов Нацгвардии. Вплоть до 2022 года украинские военные и Национальная гвардия переходили на военные стандарты стран НАТО и получали западные вооружения.

После начала российской спецоперации на Украине страны НАТО начали обучать ВСУ на своей территории. Так, украинских военных отправляли в Прибалтику, Великобританию, Германию, Польшу, Испанию и США. С первых дней СВО также стало известно о присутствии в зоне спецоперации иностранных специалистов, которые участвуют в боевых действиях или продолжают обучать украинских военных. Сообщалось о неофициальном участии специалистов и наемников из Великобритании, США, Франции, Польши и Прибалтики. В частности, сообщалось, что вместе с украинскими войсками на комбинате «Азовсталь» в 2022 году в Мариуполе был заблокирован канадский отставной генерал Тревор Кадиер, он был взят в плен. Указанные страны отвергали возможность участия своих военнослужащих в конфликте.

Telegram-канал «Легитимный» указывает, что участие специалистов НАТО в конфликте будет иметь серьезные последствия для Альянса.

«По бумагам они идут как консультанты, но реально принимают участие в проектировании, подготовке специальных военных операций против ВС РФ, по нанесению ударов по инфраструктуре РФ, по диверсиям на территории России, по обслуживанию и управлению западного вооружения. Часть из них были оформлены как сотрудники ЧВК, но при этом оставались действующими офицерами НАТО и европейских армий, что в будущем будет иметь колоссальный скандал. В 2022 году даже был момент, когда западных военных офицеров начали выводить из Украины из-за постоянных сливов их точек дислокаций и огромных потерь после прилёта русских ракет.

Были даже слухи, что в некоторых подразделениях офицерский состав на 50–90% иностранный, так как у ВСУ жесткий дефицит офицерских кадров», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Елисейском дворце понимают осведомленность Москвы о присутствии НАТО на Украине.

«Макрон, зная, что русские знают, просто озвучил публично, что начнёт отправлять контингенты, чем помог Кремлю в продвижении месседжа, что русская армия воюет реально с армией НАТО, а украинцы всего лишь „пушечное мясо“ в игре», — отмечают авторы канала.

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