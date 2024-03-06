Российские войска уничтожили две РСЗО HIMARS ВС РФ уничтожили две системы HIMARS на Донецком и Херсонском направлениях

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Военнослужащие ВС РФ уничтожили в тыловом районе Вооруженных сил Украины на Донецком участке фронта американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил РИА Новости командир одного из российских подразделений. В распоряжении агентства оказались кадры уничтожения пусковой установки, сделанные с беспилотника. Еще одну HIMARS ликвидировали в районе границы Херсонской области с Николаевской.

РСЗО HIMARS была уничтожена в тыловом районе ВСУ, — сказал собеседник агентства.

О ликвидации еще одной РСЗО HIMARS в районе границы Херсонской области с Николаевской заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Предварительно, удар по вражеской установке был нанесен из ракетного комплекса «Искандер», — уточнил представитель главы региона.

Василенко добавил, что именно из этой пусковой установки HIMARS в сентябре 2022 года мог быть нанесен удар по зданию военно-гражданской администрации Херсонской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что после взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии. Однако у Киева по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение — например, HIMARS, отметил он.