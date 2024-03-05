Стало известно, кто уничтожил третий танк Abrams в зоне СВО ТАСС: третий танк Abrams в зоне СВО уничтожил Герой России из Новосибирска

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams, заявил первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега». По его словам, которые приводит ТАСС, технику поразил военный из Новосибирска со званием Героя России.

Мне его командир написал. <...> Ударили Abrams <...>. Точным ударом, там расстояние — порядка шести километров до объекта, ночью бил, — заявил Панферов.

Он отметил, что военный, о котором идет речь, продолжает «бить врага». По словам Панферова, на счету новосибирца может быть не менее двух рот противника. Если выставить подбитую военным технику на площади Ленина в Новосибирске, она займет половину пространства, предположил парламентарий.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео уничтожения третьего танка Abrams. По его информации, кадры были сняты в районе населенного пункта Бердычи на Авдеевском направлении. Журналист уточнил, что американскую технику разбил расчет противотанкового ракетного комплекса 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС России.